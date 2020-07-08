Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая. По его словам, Пекин продолжает "систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов, в то время как официальные лица КНР и другие граждане имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты".

"Мы решительно выступаем против (указанных - ред.) мер США, и в ответ на ошибочные действия американской стороны Китай принял решение ввести визовые ограничения в отношении граждан США за неприемлемое отношение к Тибету", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Китай не потерпит никакого иностранного вмешательства в дела Тибета.