Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574044490.html
Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета
Китай принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:08
чжао лицзянь
майк помпео
мид кнр
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://ria.ru/20200708/1574035755.html
китай
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_282:241:2692:2048_1400x0_80_0_0_e06fcbcb93caf2591c350cadbe1561dd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_432:356:2124:2048_1400x0_80_0_0_71d6e9d198c6bd62f18dac33db102cf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, майк помпео, мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета

11:08 08.07.2020
1410
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китай принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая. По его словам, Пекин продолжает "систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов, в то время как официальные лица КНР и другие граждане имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты".
"Мы решительно выступаем против (указанных - ред.) мер США, и в ответ на ошибочные действия американской стороны Китай принял решение ввести визовые ограничения в отношении граждан США за неприемлемое отношение к Тибету", - заявил дипломат.
Он также подчеркнул, что Китай не потерпит никакого иностранного вмешательства в дела Тибета.
"Мы призываем США прекратить использовать вопрос Тибета для вмешательства во внутренние дела Китая, чтобы не допустить дальнейшего ущерба для двусторонних отношений", - подчеркнул Чжао Лицзянь.
Народно-освободительная армия Китая
Вчера, 07:12
В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
5410002
Обсудить 0
Чжао ЛицзяньМайк ПомпеоМИД КНРКитайВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
США заявили, что готовы к переговорам с КНДР
Здание Верховного суда в Вашингтоне
Эксперт оценил решение Верховного суда США по выборщикам
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР провели переговоры
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая назвали Помпео "политиканом"
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Пхеньян, КНДР
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Народно-освободительная армия Китая
В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
Роберт О'Брайен
Белый дом анонсировал новые меры против Китая из-за "аннексии" Гонконга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила ситуацию с форматом участия России в ГА ООН в сентябре
Захарова прокомментировала слухи о возможном назначении ее послом
Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев: Россия продолжит реагировать на военное присутствие США в Европе
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния