Богданов провел телефонный разговор с членом ЦК ФАТХ

Как сообщили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся 7 июля по инициативе палестинской стороны.

У границы Израиля и Палестины прозвучали сирены тревоги

У границы Израиля и Палестины прозвучали сирены тревоги

Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.