Богданов провел телефонный разговор с членом ЦК ФАТХ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с членом ЦК ФАТХ Аззамом Ахмедом перспективы палестино-израильского урегулирования и скоординированные усилия по восстановлению палестинского национального единства, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся 7 июля по инициативе палестинской стороны.
"В ходе беседы были обсуждены перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта, а также продолжение скоординированных усилий по восстановлению палестинского национального единства через диалог ФАТХ, ХАМАС и других палестинских организаций на политической платформе Организации освобождения Палестины, признанной международным сообществом в качестве единственного законного представителя палестинского народа", - подчеркнули в министерстве.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.