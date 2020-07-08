На Алтае проверят организаторов вечеринки в разгар пандемии

БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Алтайский Роспотребнадзор проверит организаторов дискотеки на озере Ая и крестного хода в Коробейниково, которые прошли во время запрета на массовые мероприятия, рассказала журналистам замглавы ведомства Ульяна Калинина.
"Управление Роспотребнадзора по информации, которая была размещена в СМИ, направило свою информацию в прокуратуру, при получении требований по ряду объектов - я не говорю только про эти ситуации (вечеринка на Ае и крестный ход в Коробейниково - прим. ред.) - это в целом о тех мероприятиях, которые проводились в крае… при получении требований органов прокуратуры управлением будут проведены проверки", - заявила замглавы управления Роспотребнадзора по региону.
Калинина уточнила, что часть требований для проведения проверок ведомство уже получило, при выявлении нарушений санитарных норм Роспотребнадзор примет меры административного воздействия в отношении организаторов мероприятий.
Ранее в интернете появилось видео с вечеринки в районе озера Ая в Алтайском крае, на котором множество людей танцуют без масок и не соблюдают дистанцию. По данным местных СМИ, дискотека состоялась 3 июля 2020 года, в первый день открытия турбаз в Республике Алтай.
Также местные СМИ сообщили, что в конце июня, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в регионе прошёл крестный ход к Коробейниковской-Казанской иконе Божией Матери, которая находится в селе Коробейниково. Верующие шли без масок и не соблюдали дистанцию.