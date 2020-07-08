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На Алтае проверят организаторов вечеринки в разгар пандемии
Алтайский Роспотребнадзор проверит организаторов дискотеки на озере Ая и крестного хода в Коробейниково, которые прошли во время запрета на массовые... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:12
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика алтай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика алтай, алтайский край

На Алтае проверят организаторов вечеринки в разгар пандемии

11:06 08.07.2020 (обновлено: 11:12 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Алтайский Роспотребнадзор проверит организаторов дискотеки на озере Ая и крестного хода в Коробейниково, которые прошли во время запрета на массовые мероприятия, рассказала журналистам замглавы ведомства Ульяна Калинина.
"Управление Роспотребнадзора по информации, которая была размещена в СМИ, направило свою информацию в прокуратуру, при получении требований по ряду объектов - я не говорю только про эти ситуации (вечеринка на Ае и крестный ход в Коробейниково - прим. ред.) - это в целом о тех мероприятиях, которые проводились в крае… при получении требований органов прокуратуры управлением будут проведены проверки", - заявила замглавы управления Роспотребнадзора по региону.
Калинина уточнила, что часть требований для проведения проверок ведомство уже получило, при выявлении нарушений санитарных норм Роспотребнадзор примет меры административного воздействия в отношении организаторов мероприятий.
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Ранее в интернете появилось видео с вечеринки в районе озера Ая в Алтайском крае, на котором множество людей танцуют без масок и не соблюдают дистанцию. По данным местных СМИ, дискотека состоялась 3 июля 2020 года, в первый день открытия турбаз в Республике Алтай.
Также местные СМИ сообщили, что в конце июня, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в регионе прошёл крестный ход к Коробейниковской-Казанской иконе Божией Матери, которая находится в селе Коробейниково. Верующие шли без масок и не соблюдали дистанцию.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика АлтайАлтайский край
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