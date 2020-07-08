На Алтае проверят организаторов вечеринки в разгар пандемии

"Управление Роспотребнадзора по информации, которая была размещена в СМИ, направило свою информацию в прокуратуру, при получении требований по ряду объектов - я не говорю только про эти ситуации (вечеринка на Ае и крестный ход в Коробейниково - прим. ред.) - это в целом о тех мероприятиях, которые проводились в крае… при получении требований органов прокуратуры управлением будут проведены проверки", - заявила замглавы управления Роспотребнадзора по региону.