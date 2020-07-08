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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30% в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:05
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

11:05 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30% в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.
"В столице подтвержден 621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Уже два месяца средний еженедельный прирост заболевших отрицательный. За месяц количество новых случаев сократилось на 31%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 39,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% – от 46 до 65 лет, 16,3% - от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет. Также 10,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
По данным Росстата, в Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,9 на 100 тысяч человек - это 33-е место среди субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваОбщество
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