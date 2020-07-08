В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

Отмечается, что 39,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% – от 46 до 65 лет, 16,3% - от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет. Также 10,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.