https://ria.ru/20200708/1574044299.html
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30% в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:05
2020-07-08T11:05
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коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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