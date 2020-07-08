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В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 29 820
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 535 и достигло 29 820, таким образом, COVID-19 выявлен у свыше... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:58
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 29 820

10:58 08.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 535 и достигло 29 820, таким образом, COVID-19 выявлен у свыше 1% населения страны, еще 18 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 29 285 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 503 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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"В Армении подтверждены 29 820 случаев коронавируса (при численности населения в 2,96 миллиона человек - ред.). Вылечились 17 427 пациентов. Скончался 521 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 708 пациентов, проведен 127 171 тест.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
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