В ГД назвали наказание за повторные призывы против целостности территории

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Повторные призывы к нарушению территориальной целостности РФ повлекут за собой уголовную ответственность и будут предусматривать штрафы до 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет, сообщил глава комитета Повторные призывы к нарушению территориальной целостности РФ повлекут за собой уголовную ответственность и будут предусматривать штрафы до 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

В среду он сообщил о готовности к внесению в Госдуму первого пакета законопроектов для реализации поправок в конституции. Он посвящён вопросу территориальной целостности РФ.

"Законопроектами предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности по данной статье. В частности, предлагается ввести административную преюдицию. Таким образом, уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.