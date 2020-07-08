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В ГД назвали наказание за повторные призывы против целостности территории
Повторные призывы к нарушению территориальной целостности РФ повлекут за собой уголовную ответственность и будут предусматривать штрафы до 400 тысяч рублей либо РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:52
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
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353
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павел крашенинников, госдума рф, общество

В ГД назвали наказание за повторные призывы против целостности территории

10:52 08.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Повторные призывы к нарушению территориальной целостности РФ повлекут за собой уголовную ответственность и будут предусматривать штрафы до 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В среду он сообщил о готовности к внесению в Госдуму первого пакета законопроектов для реализации поправок в конституции. Он посвящён вопросу территориальной целостности РФ.
"Законопроектами предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности по данной статье. В частности, предлагается ввести административную преюдицию. Таким образом, уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Санкции предусматриваются в виде штрафа - от 200 до 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
13 февраля, 20:31
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