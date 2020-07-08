https://ria.ru/20200708/1574043540.html
В ГД назвали наказание за повторные призывы против целостности территории
Повторные призывы к нарушению территориальной целостности РФ повлекут за собой уголовную ответственность и будут предусматривать штрафы до 400 тысяч рублей либо РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:52
2020-07-08T10:52
павел крашенинников
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1400x0_80_0_0_84b2ec38291538a31b088f0ea84d6881.jpg
https://ria.ru/20200213/1564681932.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1400x0_80_0_0_84b2ec38291538a31b088f0ea84d6881.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2585:1939_1400x0_80_0_0_a5a742435425bfc527f5c71791e49d94.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_181:0:2120:1939_1400x0_80_0_0_aed92884a990aeb10b6da131f16a739e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел крашенинников, госдума рф, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Повторные призывы к нарушению территориальной целостности РФ повлекут за собой уголовную ответственность и будут предусматривать штрафы до 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет, сообщил глава комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
В среду он сообщил о готовности к внесению в Госдуму первого пакета законопроектов для реализации поправок в конституции. Он посвящён вопросу территориальной целостности РФ.
"Законопроектами предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности по данной статье. В частности, предлагается ввести административную преюдицию. Таким образом, уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Санкции предусматриваются в виде штрафа - от 200 до 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.