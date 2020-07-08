Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в США

"Да, мы рассматриваем это", - сказал он в интервью телекомпании Gray Television, полная версия которого будет показана на телеканале в воскресенье. Комментируя слова Помпео, президент отметил: "Это большой бизнес. Послушайте, то, что произошло с Китаем и с этим вирусом и то, что они сделали с этой страной и со всем миром, - возмутительно".