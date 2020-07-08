Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в США

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил слова госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон рассматривает возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok, сообщает агентство Блумберг.
"Да, мы рассматриваем это", - сказал он в интервью телекомпании Gray Television, полная версия которого будет показана на телеканале в воскресенье. Комментируя слова Помпео, президент отметил: "Это большой бизнес. Послушайте, то, что произошло с Китаем и с этим вирусом и то, что они сделали с этой страной и со всем миром, - возмутительно".
Глава Белого дома отметил, что запрет TikTok в стране – "один из многих" вариантов, которые он рассматривает в качестве ответа на ситуацию с коронавирусом.
Власти Китая неоднократно отвергали обвинения США в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции, заявляя, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции по COVID.
Ранее Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok. Отвечая на вопрос о том, порекомендовал ли бы он устанавливать на телефонах TikTok, Помпео заявил, что посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".
– приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.