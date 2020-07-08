За нарушение территориальной целостности России предложили лишать свободы

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей с санкциями за нарушение территориальной деятельности, в качестве наказания предлагается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию Павел Крашенинников.
Ранее Крашенинников сообщил о том, что подготовлен первый пакет законопроектов во исполнение обновленной конституции, а именно, в обеспечение "железобетонной" поправки о защите территориальной целостности. Депутат уточнил, что в развитие нормы о территориальной целостности разработаны три проекта с изменениями в УК, УПК, КоАП и в закон "О противодействии экстремистской деятельности".
"Поскольку в конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации, либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет", - сказал Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.
Он отметил, что на фоне происходящих в мире процессов и существующих глобальных угроз очень важно обеспечить нерушимость наших государственных границ.
"Предлагаемые законопроекты позволят обеспечить реализацию новых конституционных положений, а также обосновано и соразмерно разграничить административную и уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны", - добавил депутат.