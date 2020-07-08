В Эфиопии число погибших в ходе протестов из-за смерти певца достигло 239

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число погибших в ходе протестов в Эфиопии после того, как в столице страны Аддис-Абебе был убит популярный певец Хачалу Хундесса, возросло до 239, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось о 166 жертвах.
"Из-за беспорядков, которые произошли в регионе, девять полицейских, пять ополченцев и 215 гражданских лиц погибли", - заявил исполняющий обязанности комиссара полиции региона Оромия Мустафа Кедир.
Ранее сообщалось о еще 10 погибших в Аддис-Абебе.
Протесты вспыхнули после того, как был застрелен выдающийся певец крупнейшей этнической группы в стране. Хачалу Хундесса (Hachalu Hundessa), знаменитый своими политическими песнями, воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году. В понедельник ночью певца застрелили в столице страны Аддис-Абебе.