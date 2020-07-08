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В Эфиопии число погибших в ходе протестов из-за смерти певца достигло 239
Число погибших в ходе протестов в Эфиопии после того, как в столице страны Аддис-Абебе был убит популярный певец Хачалу Хундесса, возросло до 239, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:51
абия (штат)
аддис-абеба
эфиопия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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абия (штат), аддис-абеба, эфиопия, в мире

В Эфиопии число погибших в ходе протестов из-за смерти певца достигло 239

10:51 08.07.2020
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© РИА Новости / Антон СкрипуновУлицы Гондэра. Эфиопия
Улицы Гондэра. Эфиопия
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Улицы Гондэра. Эфиопия. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число погибших в ходе протестов в Эфиопии после того, как в столице страны Аддис-Абебе был убит популярный певец Хачалу Хундесса, возросло до 239, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось о 166 жертвах.
"Из-за беспорядков, которые произошли в регионе, девять полицейских, пять ополченцев и 215 гражданских лиц погибли", - заявил исполняющий обязанности комиссара полиции региона Оромия Мустафа Кедир.
Ранее сообщалось о еще 10 погибших в Аддис-Абебе.
Протесты вспыхнули после того, как был застрелен выдающийся певец крупнейшей этнической группы в стране. Хачалу Хундесса (Hachalu Hundessa), знаменитый своими политическими песнями, воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году. В понедельник ночью певца застрелили в столице страны Аддис-Абебе.
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5 июля, 18:04
Беспорядки в Эфиопии, убийство под Веной и когда придет вторая волна
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Абия (штат)Аддис-АбебаЭфиопияВ мире
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