В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 19

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал 19-м умершим пациентом с подтвержденной Пожилой мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал 19-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией Липецкой области , сообщает администрация региона.

По данным на 7 июля, в регионе скончались 18 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.

"Мужчина с подтверждённым COVID-19 умер в Липецкой области. Умерший проживал в Липецком районе . Ему было 66 лет. В регионе это уже 19-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, у мужчины развилось острое нарушение мозгового кровообращения, внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, прогрессировала лёгочно-сердечная недостаточность, которая привела к смерти пациента.

В Липецкой области за последние сутки подтверждено 34 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4060 случаев новой коронавирусной инфекции, 2573 человека выздоровели.