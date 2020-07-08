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Распространение нового коронавируса
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В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 19
Пожилой мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал 19-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:48
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, липецкая область, липецкий район

В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 19

10:48 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал 19-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
По данным на 7 июля, в регионе скончались 18 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
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"Мужчина с подтверждённым COVID-19 умер в Липецкой области. Умерший проживал в Липецком районе. Ему было 66 лет. В регионе это уже 19-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, у мужчины развилось острое нарушение мозгового кровообращения, внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, прогрессировала лёгочно-сердечная недостаточность, которая привела к смерти пациента.
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В Липецкой области за последние сутки подтверждено 34 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4060 случаев новой коронавирусной инфекции, 2573 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьЛипецкий район
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