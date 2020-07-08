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В Китае в результате оползня под завалами остались девять человек
Девять человек остались под завалами в результате оползня, вызванного проливными дождями, в среду в провинции Хубэй в центральном Китае, проводится спасательная РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:47
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хубэй, в мире

В Китае в результате оползня под завалами остались девять человек

10:47 08.07.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девять человек остались под завалами в результате оползня, вызванного проливными дождями, в среду в провинции Хубэй в центральном Китае, проводится спасательная операция, сообщает агентство Синьхуа.
По данным местного управления по борьбе с наводнениями и засухой, оползень произошел около 4 часов утра в среду в небольшом городе Дахэ округа Хуанмэй.
На место происшествия прибыли команды спасателей, полиция и скорая помощь. Спасателям также удалось переселить около 40 жителей городка.
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