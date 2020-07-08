В Госдуме рассказали о наказании за призывы против целостности территории

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наказание за призывы против территориальной целостности будет предусматривать штрафы вплоть до 300 тысяч рублей, сообщил глава комитета Наказание за призывы против территориальной целостности будет предусматривать штрафы вплоть до 300 тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

В среду он сообщил о готовности к внесению в Госдуму первого пакета законопроектов для реализации поправок в конституции. Он посвящён вопросу территориальной целостности РФ. В частности, поправки будут вноситься у КоАП.

"Если же публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.