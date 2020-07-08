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В Госдуме рассказали о наказании за призывы против целостности территории
Наказание за призывы против территориальной целостности будет предусматривать штрафы вплоть до 300 тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:45
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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павел крашенинников, госдума рф, общество

В Госдуме рассказали о наказании за призывы против целостности территории

10:45 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наказание за призывы против территориальной целостности будет предусматривать штрафы вплоть до 300 тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В среду он сообщил о готовности к внесению в Госдуму первого пакета законопроектов для реализации поправок в конституции. Он посвящён вопросу территориальной целостности РФ. В частности, поправки будут вноситься у КоАП.
"Если же публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.
При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
13 февраля, 20:31
В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности
2602002
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