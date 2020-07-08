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В Госдуме рассказали о наказании за призывы против целостности территории
Наказание за призывы против территориальной целостности будет предусматривать штрафы вплоть до 300 тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:45
2020-07-08T10:45
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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павел крашенинников, госдума рф, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Наказание за призывы против территориальной целостности будет предусматривать штрафы вплоть до 300 тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
В среду он сообщил о готовности к внесению в Госдуму первого пакета законопроектов для реализации поправок в конституции. Он посвящён вопросу территориальной целостности РФ. В частности, поправки будут вноситься у КоАП.
"Если же публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.
При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.