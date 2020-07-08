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В ГД внесли проект о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму
Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в ГД... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:44
россия
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
политика
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россия, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика

В ГД внесли проект о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму

10:44 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в ГД проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Как отмечается, в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" нарушение целостности Российской Федерации относится к экстремистской деятельности.
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"В этой связи и с учетом вступивших в силу поправок к Конституции Российской Федерации законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории) признается экстремизмом", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы инициативы считают, что принятие проекта приведет терминологию закона "О противодействии экстремистской деятельности" в соответствие с Конституцией Российской Федерации и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ.
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РоссияАндрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
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