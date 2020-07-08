В ГД внесли проект о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в ГД проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Как отмечается, в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" нарушение целостности Российской Федерации относится к экстремистской деятельности.
"В этой связи и с учетом вступивших в силу поправок к Конституции Российской Федерации законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории) признается экстремизмом", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы инициативы считают, что принятие проекта приведет терминологию закона "О противодействии экстремистской деятельности" в соответствие с Конституцией Российской Федерации и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ.