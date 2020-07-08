В ГД внесли проект о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму

"В этой связи и с учетом вступивших в силу поправок к Конституции Российской Федерации законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории) признается экстремизмом", - говорится в пояснительной записке к проекту.