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СК задержал москвича, избившего таксиста за отказ везти пьяную компанию
Следователи в Москве задержали 30-летнего мужчину, который до смерти избил таксиста за отказ везти компанию пьяных людей, сообщила старший помощник руководителя РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:08
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК задержал москвича, избившего таксиста за отказ везти пьяную компанию

10:38 08.07.2020 (обновлено: 18:08 08.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили такси
Автомобили такси
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобили такси. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи в Москве задержали 30-летнего мужчину, который до смерти избил таксиста за отказ везти компанию пьяных людей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, ночью 24 июня в Зеленоградском округе Москвы компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения воспользовалась услугами такси. В пути водитель отказался везти их, один из пассажиров вышел из машины, открыл дверь водителя и избил его. Он был госпитализирован, впал в кому и 6 июля скончался.
"Расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего)... По подозрению в совершении указанного преступления задержан житель столицы, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.
Она добавила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Такси
21 июня, 16:10
Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей, сообщили СМИ
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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