СК задержал москвича, избившего таксиста за отказ везти пьяную компанию

По данным следствия, ночью 24 июня в Зеленоградском округе Москвы компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения воспользовалась услугами такси. В пути водитель отказался везти их, один из пассажиров вышел из машины, открыл дверь водителя и избил его. Он был госпитализирован, впал в кому и 6 июля скончался.