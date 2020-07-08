СК задержал москвича, избившего таксиста за отказ везти пьяную компанию

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи в Москве задержали 30-летнего мужчину, который до смерти избил таксиста за отказ везти компанию пьяных людей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, ночью 24 июня в Зеленоградском округе Москвы компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения воспользовалась услугами такси. В пути водитель отказался везти их, один из пассажиров вышел из машины, открыл дверь водителя и избил его. Он был госпитализирован, впал в кому и 6 июля скончался.
"Расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего)... По подозрению в совершении указанного преступления задержан житель столицы, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.
Она добавила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
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