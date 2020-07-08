https://ria.ru/20200708/1574042566.html
Оперштаб не выявил прироста новых случаев COVID-19 в Севастополе
За сутки нет прироста COVID-19 в Севастополе, наименьшие темпы в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:37
2020-07-08T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
брянская область
общество
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москва
московская область (подмосковье)
севастополь
брянская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570687010_0:0:3457:1946_1400x0_80_0_0_4fd9bca0b9ffa8f7ded14be56465b9d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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