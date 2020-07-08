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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб не выявил прироста новых случаев COVID-19 в Севастополе
За сутки нет прироста COVID-19 в Севастополе, наименьшие темпы в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:37
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), севастополь, брянская область, общество

Оперштаб не выявил прироста новых случаев COVID-19 в Севастополе

10:37 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Севастополе, наименьшие темпы в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Севастополь 0%, 2. г. Москва, Московская область 0,3%", - говорится в сообщении.
Прирост в 0,4% зафиксирован в Магаданской и Калининградской областях, 0,5% - в Северной Осетии, 0,6% - в Ингушетии, Дагестане и Брянской области.
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