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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574042370.html
В Москве выявили 621 новый случай COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 621, Санкт-Петербурге — 295, Ханты-Мансийском автономном округе — 268, сообщили журналистам... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
магаданская область
общество
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4e561e1254bf8a5ee65af7f554774c33.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, магаданская область, общество

В Москве выявили 621 новый случай COVID-19

10:35 08.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 621, Санкт-Петербурге — 295, Ханты-Мансийском автономном округе — 268, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 621, 2. Санкт-Петербург - 295, 3. Ханты-Мансийский АО - 268", - говорится в сообщении.
Также за сутки 263 новых случая зафиксированы в Свердловской области, 240 - в Иркутской, 217 - в Нижегородской.
Наименьшее число случаев - в Чечне и Еврейской автономной области - по шесть, в Магаданской области - четыре, в Чукотском автономном округе - один.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваМагаданская областьОбщество
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