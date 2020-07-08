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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574042181.html
В России за сутки от коронавируса выздоровели 8 631 человек
За сутки в России 8631 человек выписан после лечения коронавируса, за все время — 472 511, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:32
распространение нового коронавируса
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воронежская область
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
москва, воронежская область, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки от коронавируса выздоровели 8 631 человек

10:32 08.07.2020
179
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За сутки в России 8631 человек выписан после лечения коронавируса, за все время — 472 511, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 631 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 472 511", - говорится в сообщении.
В частности, 1195 человек выписаны в Москве, 363 - в Воронежской области, 359 - в Подмосковье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМоскваВоронежская областьМосковская область (Подмосковье)Общество
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