Госдума разработала три проекта о защите территориальной целостности

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Проекты о запрете на отчуждение российских территорий направили в правительство и Верховный суд, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Павел Крашенинников . Проекты о запрете на отчуждение российских территорий направили в правительство и Верховный суд, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию

Цель предложений — обеспечить "железобетонную" поправку о защите территориальной целостности страны. Закон могут принять до конца июля.

Изменения планируют внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП.

"В Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет", — сказал Крашенинников.

Призывы против территориальной целостности будут наказываться штрафами вплоть до 300 тысяч рублей. Если они прозвучали впервые, то лицо привлекут к административной ответственности: штраф для граждан составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч. За повторными нарушениями последуют штрафы до 400 тысяч или лишение свободы на срок до четырех лет.

Повышенные размеры административных штрафов также предусмотрены для случаев, когда публичные призывы прозвучали в СМИ, интернете или с использованием других информационно-телекоммуникационных и электронных сетей.

Как следует из электронной базы данных нижней палаты парламента, проект о приравнивании отчуждения территории России, а также нарушении ее целостности к экстремистской деятельности уже внесли на рассмотрение в Госдуму. По словам авторов инициативы, принятие документа позволит привести терминологию закона "О противодействии экстремистской деятельности" в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования.