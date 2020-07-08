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https://ria.ru/20200708/1574041737.html
Опубликован новый кадр из фильма "Охотник на монстров" с Милой Йовович
В Сети появился новый кадр из фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров", основанного на одноименной серии видеоигр, с Милой Йовович в главной роли,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:44
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, мила йовович

Опубликован новый кадр из фильма "Охотник на монстров" с Милой Йовович

12:44 08.07.2020
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© Capcom Company (2020)Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Кадр из фильма Охотник на монстров
© Capcom Company (2020)
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Сети появился новый кадр из фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров", основанного на одноименной серии видеоигр, с Милой Йовович в главной роли, сообщает Empire.
На снимке актриса, ее героиню в ленте зовут Артемис, держит в руках горящие двойные клинки. И хотя этого персонажа нет в оригинальной версии Monster hunter, по словам режиссера, она сама выбрала ту же броню и оружие, которые использовала, когда подключалась к игре.

"Я пробовала играть с разными боевыми орудиями, но с помощью этих клинков смогла убить намного больше монстров", — объяснила Йовович.

В фильме расскажут о лейтенанте отряда Артемис. Вместе со своими солдатами она оказывается в другом мире, где обитают жуткие монстры. Там же они встречают Охотника (Тони Джа), вместе с которым пытаются помешать чудовищам проникнуть через открытый портал на Землю.
Выход боевика в российском прокате запланирован на 3 сентября этого года.
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