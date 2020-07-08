Опубликован новый кадр из фильма "Охотник на монстров" с Милой Йовович

На снимке актриса, ее героиню в ленте зовут Артемис, держит в руках горящие двойные клинки. И хотя этого персонажа нет в оригинальной версии Monster hunter, по словам режиссера, она сама выбрала ту же броню и оружие, которые использовала, когда подключалась к игре.