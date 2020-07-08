На Кубани жители и активисты убрали мусор, оставленный туристами

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Представители общественных организаций, жители Геленджика и волонтеры, организовали уборку на побережье Черного моря в районе села Кабардинка, где находится выброшенный на берег сухогруз "Рио", Представители общественных организаций, жители Геленджика и волонтеры, организовали уборку на побережье Черного моря в районе села Кабардинка, где находится выброшенный на берег сухогруз "Рио", сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Жалобы на грязь в районе сухогруза появились недавно в социальных сетях. Решить вопрос взялись местные активисты. Вместе с сотрудниками администрации села они навели порядок, собрали оставленный туристами мусор: пластик, стекло, а также пакеты с пищевыми отходами. Получилось несколько десятков мешков.

Напомним, что в декабре 2018 года во время шторма огромный сухогруз, ходивший под флагом африканской страны Того, сел на мель на диком пляже в живописном месте между Новороссийском и Геленджиком.

С тех пор "Рио" превратился в популярную достопримечательность, которая притягивает отдыхающих из Геленджика, Новороссийска и более отдаленных уголков Краснодарского края.