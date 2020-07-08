https://ria.ru/20200708/1574041705.html
На Кубани жители и активисты убрали мусор, оставленный туристами
Представители общественных организаций, жители Геленджика и волонтеры, организовали уборку на побережье Черного моря в районе села Кабардинка, где находится... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:27
2020-07-08T10:27
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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туризм, туристы, новости - туризм, новороссийск, того, геленджик, краснодарский край
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Представители общественных организаций, жители Геленджика и волонтеры, организовали уборку на побережье Черного моря в районе села Кабардинка, где находится выброшенный на берег сухогруз "Рио", сообщает
пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Жалобы на грязь в районе сухогруза появились недавно в социальных сетях. Решить вопрос взялись местные активисты. Вместе с сотрудниками администрации села они навели порядок, собрали оставленный туристами мусор: пластик, стекло, а также пакеты с пищевыми отходами. Получилось несколько десятков мешков.
Напомним, что в декабре 2018 года во время шторма огромный сухогруз, ходивший под флагом африканской страны Того, сел на мель на диком пляже в живописном месте между Новороссийском и Геленджиком.
С тех пор "Рио" превратился в популярную достопримечательность, которая притягивает отдыхающих из Геленджика, Новороссийска и более отдаленных уголков Краснодарского края.
Тысячи гостей и жителей Краснодарского края стремятся попасть сюда, чтобы своими глазами увидеть вблизи большой морской корабль, потерпевший бедствие. На пляже около "Рио" устраивают пикники, фотосессии, проводят экскурсии. При этом туристы не всегда убирают за собой мусор после посещения достопримечательности.