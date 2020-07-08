https://ria.ru/20200708/1574041627.html
РЖД восстановит расписание более ста поездов дальнего следования
РЖД в ближайшее время возобновят курсирование во внутрироссийском сообщении еще более 100 поездов дальнего следования, отменных ранее из-за снижения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:21
2020-07-08T10:29
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1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147895/75/1478957516_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_1bb2769f7fc2a5d7791b6a6deb02ddb1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ржд, экономика