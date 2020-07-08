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РЖД восстановит расписание более ста поездов дальнего следования
РЖД в ближайшее время возобновят курсирование во внутрироссийском сообщении еще более 100 поездов дальнего следования, отменных ранее из-за снижения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
туризм, новости - туризм, ржд, экономика

РЖД восстановит расписание более ста поездов дальнего следования

10:21 08.07.2020 (обновлено: 10:29 08.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоезд на вокзале
Поезд на вокзале
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поезд на вокзале. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. РЖД в ближайшее время возобновят курсирование во внутрироссийском сообщении еще более 100 поездов дальнего следования, отменных ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с COVID, сообщила компания.
"В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД")", - говорится в сообщении в среду.
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