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Три человека утонули в Крыму за сутки
Региональное МЧС Крыма сообщило о четырех происшествиях на водных объектах полуострова за прошедшие сутки, в которых погибли три человека. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:32
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353
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туризм, новости - туризм, сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюмень, кировский район, происшествия

Три человека утонули в Крыму за сутки

10:21 08.07.2020 (обновлено: 10:32 08.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСудно на подводных крыльях "Комета" в Ялте
Судно на подводных крыльях Комета в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Судно на подводных крыльях "Комета" в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Региональное МЧС Крыма сообщило о четырех происшествиях на водных объектах полуострова за прошедшие сутки, в которых погибли три человека.
"За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано четыре происшествия, погибли три человека, спасено два человека", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, во вторник утром тело жителя Тюмени было обнаружено в 200 метрах от берега районе села Межводное Черноморского района. Днем очевидцы извлекли на пляж тело мужчины в районе села Поповка Сакского района. Вечером в Северо-крымском канале обнаружено тело жителя села Владиславовка Кировского района. По всем ЧП проводится расследование. В районе Керчи спасатели помогли добраться до берега семейной паре, которая, купаясь в море, стала терять силы, сообщили в МЧС.
Всего, по данным ГИМС, с начала года в Крыму произошло 22 происшествия на воде, погибли 19 человек (в прошлом году на эту дату 21), спасены четыре человека.
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ТуризмНовости - ТуризмСакский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТюменьКировский районПроисшествия
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