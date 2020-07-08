Три человека утонули в Крыму за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Региональное МЧС Крыма сообщило о четырех происшествиях на водных объектах полуострова за прошедшие сутки, в которых погибли три человека.
"За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано четыре происшествия, погибли три человека, спасено два человека", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, во вторник утром тело жителя Тюмени было обнаружено в 200 метрах от берега районе села Межводное Черноморского района. Днем очевидцы извлекли на пляж тело мужчины в районе села Поповка Сакского района. Вечером в Северо-крымском канале обнаружено тело жителя села Владиславовка Кировского района. По всем ЧП проводится расследование. В районе Керчи спасатели помогли добраться до берега семейной паре, которая, купаясь в море, стала терять силы, сообщили в МЧС.
Всего, по данным ГИМС, с начала года в Крыму произошло 22 происшествия на воде, погибли 19 человек (в прошлом году на эту дату 21), спасены четыре человека.