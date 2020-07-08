Три человека утонули в Крыму за сутки

"За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано четыре происшествия, погибли три человека, спасено два человека", - сообщили в МЧС.

Всего, по данным ГИМС, с начала года в Крыму произошло 22 происшествия на воде, погибли 19 человек (в прошлом году на эту дату 21), спасены четыре человека.