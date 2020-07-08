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Зеленский прибыл в Луганскую область в связи с лесными пожарами
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с лесными пожарами, он осмотрит места возгорания и заслушает отчет по РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:19
новоайдарский район
владимир зеленский
мвд украины
луганская область
украина
в мире
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луганская область
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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новоайдарский район, владимир зеленский, мвд украины, луганская область, украина, в мире

Зеленский прибыл в Луганскую область в связи с лесными пожарами

10:19 08.07.2020
746
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с лесными пожарами, он осмотрит места возгорания и заслушает отчет по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.
Пресс-служба МВД Украины сообщила во вторник, что вследствие лесных пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы. В среду в офисе омбудсмена Украины сообщили, что в больнице находятся 17 детей и 10 взрослых, еще один человек умер.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе. Глава государства осмотрит места возгорания и заслушает отчет председателя Луганской областной государственной администрации и представителей Госслужбы по ЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Вчера, 08:43
В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Нацполиция Украины завела дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
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Новоайдарский районВладимир ЗеленскийМВД УкраиныЛуганская областьУкраинаВ мире
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