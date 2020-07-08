Зеленский прибыл в Луганскую область в связи с лесными пожарами

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе. Глава государства осмотрит места возгорания и заслушает отчет председателя Луганской областной государственной администрации и представителей Госслужбы по ЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.