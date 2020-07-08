Суд перенес дату вынесения решения по делу о "скифском золоте"

"На данный момент дата вынесения решения по этому делу неизвестна, поскольку один из судей вновь был отозван. Дата этого слушания будет определена позже и будет рассмотрена в Амстердамском апелляционном суде вместо Гаагского апелляционного суда", - сообщили агентству в суде.