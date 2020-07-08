Суд перенес дату вынесения решения по делу о "скифском золоте"

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Дата вынесения решения по делу о "скифском золоте" перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
Ожидалось, что апелляционный суд Амстердама огласит 7 июля дату следующего заседания по жалобе крымских музеев на решение по делу о "скифском золоте".
"На данный момент дата вынесения решения по этому делу неизвестна, поскольку один из судей вновь был отозван. Дата этого слушания будет определена позже и будет рассмотрена в Амстердамском апелляционном суде вместо Гаагского апелляционного суда", - сообщили агентству в суде.
"Суд пока отложен, на неопределенный срок. Из-за претензий украинской стороны к составу судей, нам обещали сообщить подробности позднее", - сказала РИА Новости Татьяна Умрихина - директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, часть экспонатов которого также вошла в коллекцию, задержанную в 2014 году в Амстердаме.
Коллекция четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.
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Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.