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Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:15
иван сафронов
сергей павлов
ян гамачек
мвд чехии
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
происшествия
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не понимаю, а либералы за изменника че вписались то ?
163
Чехи пошли в отказ...Никак спалились :)
118
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москва
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван сафронов, сергей павлов, ян гамачек, мвд чехии, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

10:17 08.07.2020 (обновлено: 13:15 08.07.2020)
26335
© РИА НовостиИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости
Иван Сафронов в Лефортовском суде
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.

"Вчера у нас попытались отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, но мы не дали. Только подписку о неразглашении государственной тайны, только государственной тайны, но мы и так не видели в деле государственной тайны", — сказал он в эфире "Эха Москвы".

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
7 июля, 22:23
Сафронова подозревают в работе на спецслужбы Чехии, рассказал адвокат
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину Сафронов не признал.
По словам защиты, советнику главы "Роскосмоса" вменяют работу на чешские спецслужбы, которые в итоге передавали информацию США.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
7 июля, 22:49
Адвокат: следствие считает США конечными получателями данных от Сафронова
822218424189
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Иван СафроновСергей ПавловЯн ГамачекМВД ЧехииРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАПроисшествия
Популярные комментарии
не понимаю, а либералы за изменника че вписались то ?
8 июля, 10:59
Анна Луч
129901222
Чехи пошли в отказ...Никак спалились :)
8 июля, 10:27
aalnoor1953
95160115
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