Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
"Вчера у нас попытались отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, но мы не дали. Только подписку о неразглашении государственной тайны, только государственной тайны, но мы и так не видели в деле государственной тайны", — сказал он в эфире "Эха Москвы".
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину Сафронов не признал.
По словам защиты, советнику главы "Роскосмоса" вменяют работу на чешские спецслужбы, которые в итоге передавали информацию США.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.