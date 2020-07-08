Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

"Вчера у нас попытались отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, но мы не дали. Только подписку о неразглашении государственной тайны, только государственной тайны, но мы и так не видели в деле государственной тайны", — сказал он в эфире "Эха Москвы".