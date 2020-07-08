В Момском районе Якутии из-за лесного пожара объявлен режим ЧС

ЯКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в Момском районе Якутии из-за лесного пожара площадью около 150 гектар в 5 километрах от села Хонуу, сообщил РИА Новости в среду глава улуса Иван Павлов.
По его словам, между селом и возникшим очагом находятся нефтебаза "Саханефтегазсбыта" и объекты филиала "Аэронавигации Северо-Восточной Сибири".
"Вчера мы объявили в улусе режим ЧС. Пожар находится в 5 километрах от села Хонуу. Площадь пожара - около 150 гектаров. Тушение затруднено из-за того, что возгорание возникло в горах. Сегодня с утра пошел дождь, так что огонь "затормозил". Двумя сменами выходим на окарауливание. На территории района действует три природных пожара. Отправили в оперштаб заявку об отправке в район вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Задымленность в селе нормальная. Погода прохладная, льет мелкий дождь, температура воздуха составила плюс 18", - рассказал Павлов.
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии за сутки возникло свыше 50 новых очагов, ликвидировано 35 лесных пожаров, огнем с начала сезона пройдено свыше 300 тысяч гектар.
Как отметил начальник ГУМЧС РФ по региону Павел Гарин, сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Среднеколымского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 104 природных пожара. На среду спланировано применение авиации МЧС России на территории Эвено-Бытантайского района.
Ранее сообщалось, что 4 июля Ми-8 МЧС России с водосливным устройством тушил лесные пожары в 3 километрах от села Кустур Эвено-Бытантайского национального улуса.