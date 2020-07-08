В Момском районе Якутии из-за лесного пожара объявлен режим ЧС

"Вчера мы объявили в улусе режим ЧС. Пожар находится в 5 километрах от села Хонуу. Площадь пожара - около 150 гектаров. Тушение затруднено из-за того, что возгорание возникло в горах. Сегодня с утра пошел дождь, так что огонь "затормозил". Двумя сменами выходим на окарауливание. На территории района действует три природных пожара. Отправили в оперштаб заявку об отправке в район вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Задымленность в селе нормальная. Погода прохладная, льет мелкий дождь, температура воздуха составила плюс 18", - рассказал Павлов.