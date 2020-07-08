В Свердловской области девятилетний мальчик пропал на озере Балтым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Девятилетний мальчик пропал во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, его разыскивают сотрудники полиции, МЧС и следователи, ожидается прибытие водолазов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"Вечером 7 июля такое ЧП зафиксировано в акватории озера Балтым. Родные сначала собственными силами пытались найти ребенка, но, когда это не получилось, обратились в полицию. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что в месте, где случилась беда, есть участок озера с густой травой, откуда не каждый взрослый сможет выбраться самостоятельно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, на которых видно, как ребенок то приближается к водоему, то убегает, а затем его след теряется. Также Горелых отметил, что сыщики связались с МЧС, в скором времени ожидается прибытие водолазов, которые будут обследовать водоем, около которого пропал мальчик.
В региональном управление СК РФ добавили, что по факту исчезновения ребенка организована доследственная проверка. В поисках пропавшего школьника в том числе принимают участие следователи из города Верхняя Пышма и сотрудники отдела криминалистики областного СУСК.