В Свердловской области девятилетний мальчик пропал на озере Балтым

"Вечером 7 июля такое ЧП зафиксировано в акватории озера Балтым. Родные сначала собственными силами пытались найти ребенка, но, когда это не получилось, обратились в полицию. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что в месте, где случилась беда, есть участок озера с густой травой, откуда не каждый взрослый сможет выбраться самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, на которых видно, как ребенок то приближается к водоему, то убегает, а затем его след теряется. Также Горелых отметил, что сыщики связались с МЧС, в скором времени ожидается прибытие водолазов, которые будут обследовать водоем, около которого пропал мальчик.