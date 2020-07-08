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В Свердловской области девятилетний мальчик пропал на озере Балтым
Девятилетний мальчик пропал во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, его разыскивают сотрудники полиции, МЧС и следователи, ожидается... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:23
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
верхняя пышма
екатеринбург
происшествия
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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верхняя пышма, екатеринбург, происшествия

В Свердловской области девятилетний мальчик пропал на озере Балтым

10:12 08.07.2020 (обновлено: 10:23 08.07.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Девятилетний мальчик пропал во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, его разыскивают сотрудники полиции, МЧС и следователи, ожидается прибытие водолазов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"Вечером 7 июля такое ЧП зафиксировано в акватории озера Балтым. Родные сначала собственными силами пытались найти ребенка, но, когда это не получилось, обратились в полицию. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что в месте, где случилась беда, есть участок озера с густой травой, откуда не каждый взрослый сможет выбраться самостоятельно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, на которых видно, как ребенок то приближается к водоему, то убегает, а затем его след теряется. Также Горелых отметил, что сыщики связались с МЧС, в скором времени ожидается прибытие водолазов, которые будут обследовать водоем, около которого пропал мальчик.
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Валерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Верхняя ПышмаЕкатеринбургПроисшествия
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