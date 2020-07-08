В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Проекты с поправками в УК, УПК и КоАП для реализации нормы о запрете на отчуждение территорий Российской Федерации, предложенной в качестве поправки в Конституцию, направлены в кабмин и Верховный суд для получения отзывов, после этого инициативы смогут быть внесены в Госдуму, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Павел Крашенинников.
Ранее Крашенинников сообщил, что подготовлен первый пакет законопроектов во исполнение обновленной Конституции, а именно — в обеспечение "железобетонной" поправки о защите территориальной целостности.
"Законопроект об изменениях в УК и УПК направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Проект об изменениях в КоАП также направлен в правительство. После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Государственную думу", — сказал Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.