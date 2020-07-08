В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности

"Законопроект об изменениях в УК и УПК направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Проект об изменениях в КоАП также направлен в правительство. После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Государственную думу", — сказал Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.