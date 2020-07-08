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В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности
Проекты с поправками в УК, УПК и КоАП для реализации нормы о запрете на отчуждение территорий Российской Федерации, предложенной в качестве поправки в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:54
павел крашенинников
конституция рф
госдума рф
политика
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Подобные законы надо принимать как можно скорее. Особенно те, что определяют верховенство российского законодательства перед всякими заморскими якобы правовыми организациями, спонсируемые, скорее всего (возможно я ошибаюсь), Госдепом США...
84
Так держать!
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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павел крашенинников, конституция рф, госдума рф, политика

В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности

10:12 08.07.2020 (обновлено: 12:54 08.07.2020)
8038
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Проекты с поправками в УК, УПК и КоАП для реализации нормы о запрете на отчуждение территорий Российской Федерации, предложенной в качестве поправки в Конституцию, направлены в кабмин и Верховный суд для получения отзывов, после этого инициативы смогут быть внесены в Госдуму, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Павел Крашенинников.
Ранее Крашенинников сообщил, что подготовлен первый пакет законопроектов во исполнение обновленной Конституции, а именно — в обеспечение "железобетонной" поправки о защите территориальной целостности.

"Законопроект об изменениях в УК и УПК направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Проект об изменениях в КоАП также направлен в правительство. После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Государственную думу", — сказал Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.

90631428
Обсудить 11
Павел КрашенинниковКонституция РФГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Подобные законы надо принимать как можно скорее. Особенно те, что определяют верховенство российского законодательства перед всякими заморскими якобы правовыми организациями, спонсируемые, скорее всего (возможно я ошибаюсь), Госдепом США...
8 июля, 10:48
Юрий Смольянов
361760223
Так держать!
8 июля, 10:21
А Андрей Чернов
33600218
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