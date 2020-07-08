Правда тела. Трейлер

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Правда тела. Трейлер

Ожирение и лишний вес становятся не эстетической, а социальной и даже политической проблемой. Кто должен ответить за здоровье наций? Как помочь каждому привести в порядок свое тело? Когда фитнес вредит, а когда приносит пользу? Что заставляет нас вести неправильный образ жизни? Что есть норма, и кто смеет её определять?