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Правда тела. Трейлер
Ожирение и лишний вес становятся не эстетической, а социальной и даже политической проблемой. Кто должен ответить за здоровье наций? Как помочь каждому привести в порядок свое тело? Когда фитнес вредит, а когда приносит пользу? Что заставляет нас вести неправильный образ жизни? Что есть норма, и кто смеет её определять?
2020-07-08T11:00
подкаст
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Правда тела. Трейлер
Ожирение и лишний вес становятся не эстетической, а социальной и даже политической проблемой. Кто должен ответить за здоровье наций? Как помочь каждому привести в порядок свое тело? Когда фитнес вредит, а когда приносит пользу? Что заставляет нас вести неправильный образ жизни? Что есть норма, и кто смеет её определять?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574041164_0:3:640:363_1400x0_80_0_0_87e212c4a05475abf9fa62fd28268cc4.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Правда тела. Трейлер

11:00 08.07.2020
186
Правда тела. Трейлер
Вчера, 11:00
Ожирение и лишний вес становятся не эстетической, а социальной и даже политической проблемой. Кто должен ответить за здоровье наций? Как помочь каждому привести в порядок свое тело? Когда фитнес вредит, а когда приносит пользу? Что заставляет нас вести неправильный образ жизни? Что есть норма, и кто смеет её определять?
Журналисты Илья Переседов и Наталья Лосева без лукавства и ханжества с разных сторон препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Разрушаем самые глупые и вредные мифы вместе с врачами, психологами, косметологами и обычными людьми, которые худеют, качаются или наоборот: совершенно не хотят этого делать и довольны жизнью.
"Правда тела" — откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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