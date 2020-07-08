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В Филатовской больнице лечатся более 400 пациентов с COVID-19
Почти тысяча пациентов, в том числе 402 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:10
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Филатовской больнице лечатся более 400 пациентов с COVID-19

10:10 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти тысяча пациентов, в том числе 402 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 08.07.20. Всего на лечении: 991. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 958. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 402. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 8. В ОРИТ: 132. На ИВЛ: 44", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 113 человек, поступил 141.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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