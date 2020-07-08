В Филатовской больнице лечатся более 400 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 08.07.20. Всего на лечении: 991. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 958. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 402. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 8. В ОРИТ: 132. На ИВЛ: 44", - написал он в Facebook.