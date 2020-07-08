Волин оценил уровень аудитории СМИ до и после пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Аудитория всех СМИ начинает возвращаться к уровню, который был до пандемии, но показатели все равно выше, чем в феврале, рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
"Сейчас мы видим, что у всех средств массовой информации аудитория начинает возвращаться к доинфекционному уровню. Но пик пройден, с пика опустились. Но все равно, тот уровень, ни котором (показатели) находятся сейчас, они серьезно выше, чем в феврале-месяце", - рассказал Волин в рамках дискуссии "Коммуникации в период изоляции".
Волин напомнил, что лидерами роста аудитории в период пандемии коронавируса оказались РИА Новости и РБК. Что касается пользователей, они перешли преимущественно на информационный формат.
"В вопросе о том, вытеснят ли блогеры профессиональных журналистов, мы получили ответ на этот вопрос в кризисной ситуации. В кризис все пошли к источникам проверенной информации", - добавил замминистра.