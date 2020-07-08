Волин оценил уровень аудитории СМИ до и после пандемии

"Сейчас мы видим, что у всех средств массовой информации аудитория начинает возвращаться к доинфекционному уровню. Но пик пройден, с пика опустились. Но все равно, тот уровень, ни котором (показатели) находятся сейчас, они серьезно выше, чем в феврале-месяце", - рассказал Волин в рамках дискуссии "Коммуникации в период изоляции".