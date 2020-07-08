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Волин оценил уровень аудитории СМИ до и после пандемии
Аудитория всех СМИ начинает возвращаться к уровню, который был до пандемии, но показатели все равно выше, чем в феврале, рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алексей волин, рбк (медиагруппа), общество

Волин оценил уровень аудитории СМИ до и после пандемии

10:10 08.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Аудитория всех СМИ начинает возвращаться к уровню, который был до пандемии, но показатели все равно выше, чем в феврале, рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
"Сейчас мы видим, что у всех средств массовой информации аудитория начинает возвращаться к доинфекционному уровню. Но пик пройден, с пика опустились. Но все равно, тот уровень, ни котором (показатели) находятся сейчас, они серьезно выше, чем в феврале-месяце", - рассказал Волин в рамках дискуссии "Коммуникации в период изоляции".
Волин напомнил, что лидерами роста аудитории в период пандемии коронавируса оказались РИА Новости и РБК. Что касается пользователей, они перешли преимущественно на информационный формат.
"В вопросе о том, вытеснят ли блогеры профессиональных журналистов, мы получили ответ на этот вопрос в кризисной ситуации. В кризис все пошли к источникам проверенной информации", - добавил замминистра.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
15 июня, 14:01
Волин назвал МИА "Россия сегодня" и RT лидерами по работе с аудиторией
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Алексей ВолинРБК (медиагруппа)Общество
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