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Москвичей предупредили о возможных затруднениях на дорогах до конца дня
Ситуация на дорогах Москвы в среду может быть непростой до конца дня из-за непогоды, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:58
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60
москва, общество

Москвичей предупредили о возможных затруднениях на дорогах до конца дня

09:58 08.07.2020
320
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация на дорогах Москвы в среду может быть непростой до конца дня из-за непогоды, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
"До конца дня, примерно 21.00, ждем в Москве дождь, град, грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Ситуация на дорогах может быть непростой: много мелких ДТП и низкая скорость потока. Будьте осторожны и планируйте поездки на внепиковые часы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что парковаться лучше подальше от деревьев и билбордов.
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