Москвичей предупредили о возможных затруднениях на дорогах до конца дня

"До конца дня, примерно 21.00, ждем в Москве дождь, град, грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Ситуация на дорогах может быть непростой: много мелких ДТП и низкая скорость потока. Будьте осторожны и планируйте поездки на внепиковые часы", - говорится в сообщении.