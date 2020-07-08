В Алтайском крае выявили 188 новых случаев COVID-19

"За сутки скончалось 4 человека: 2 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти. Всего скончалось 113 человек, в том числе 49 случаев от COVID-19, 61 случай – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - уточняют в оперштабе.