В Алтайском крае выявили 188 новых случаев COVID-19

БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Почти 190 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, по данным оперштаба, это самое высокое число в регионе с начала пандемии.
"На 8 июля в Алтайском крае зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 77, Бийск – 23, Тальменский район – 17, Михайловский район – 13, Рубцовск – 8, Новоалтайск – 7, Алейск – 4, Белокуриха – 3, Заринск – 3, Красногорский район – 3, Павловский район – 3, Рубцовский район – 3, Яровое – 3, Петропавловский район – 2, Бурлинский район – 2, Кытмановский район – 2, Славгород, Алейский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы – по одному заболевшему", - говорится в сообщении опертаба.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4897 человек, в том числе 496 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов 93, на аппарате ИВЛ - 21.
"За сутки скончалось 4 человека: 2 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти. Всего скончалось 113 человек, в том числе 49 случаев от COVID-19, 61 случай – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - уточняют в оперштабе.
Всего выздоровело – 3479 (3137 взрослых и 342 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 123 человека (взрослые – 111, дети – 12).
Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл совещание в связи с резким ростом числа заболевших. На нем, в частности, отмечалась необходимость усиления контроля за реализацией профилактических мероприятий, сохранения количества обследований жителей края на коронавирус, а также соблюдения действующего масочного режима. С этой недели усиливаются контрольные мероприятия в организациях края. Рассмотренные предложения лягут в основу решений оперативного штаба региона, заседание которого состоится до конца недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.