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Распространение нового коронавируса
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В Алтайском крае выявили 188 новых случаев COVID-19
Почти 190 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, по данным оперштаба, это самое высокое число в регионе с начала пандемии. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, алтайский край, общество

В Алтайском крае выявили 188 новых случаев COVID-19

09:55 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Почти 190 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, по данным оперштаба, это самое высокое число в регионе с начала пандемии.
"На 8 июля в Алтайском крае зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 77, Бийск – 23, Тальменский район – 17, Михайловский район – 13, Рубцовск – 8, Новоалтайск – 7, Алейск – 4, Белокуриха – 3, Заринск – 3, Красногорский район – 3, Павловский район – 3, Рубцовский район – 3, Яровое – 3, Петропавловский район – 2, Бурлинский район – 2, Кытмановский район – 2, Славгород, Алейский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы – по одному заболевшему", - говорится в сообщении опертаба.
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2 июля, 04:56Распространение нового коронавируса
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4897 человек, в том числе 496 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов 93, на аппарате ИВЛ - 21.
"За сутки скончалось 4 человека: 2 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти. Всего скончалось 113 человек, в том числе 49 случаев от COVID-19, 61 случай – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - уточняют в оперштабе.
Всего выздоровело – 3479 (3137 взрослых и 342 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 123 человека (взрослые – 111, дети – 12).
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Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл совещание в связи с резким ростом числа заболевших. На нем, в частности, отмечалась необходимость усиления контроля за реализацией профилактических мероприятий, сохранения количества обследований жителей края на коронавирус, а также соблюдения действующего масочного режима. С этой недели усиливаются контрольные мероприятия в организациях края. Рассмотренные предложения лягут в основу решений оперативного штаба региона, заседание которого состоится до конца недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
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