Белоруссия направила Украине гуманитарную помощь в связи с наводнением

"По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром", - говорится в сообщении белорусского МЧС.

В ведомстве отметили, что по просьбе украинской стороны Белоруссия направила в затронутые наводнением районы две электростанции, мотопомпы, палатки, более 1,5 тысячи пожарных рукавов, а также защитные комплекты для ликвидации последствий ЧС. Общая масса груза - 30 тонн.