МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Белоруссия направила Украине гуманитарную помощь в связи с наводнением, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.
МВД Украины 22 июня ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Кабмин Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.
"По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром", - говорится в сообщении белорусского МЧС.
В ведомстве отметили, что по просьбе украинской стороны Белоруссия направила в затронутые наводнением районы две электростанции, мотопомпы, палатки, более 1,5 тысячи пожарных рукавов, а также защитные комплекты для ликвидации последствий ЧС. Общая масса груза - 30 тонн.
"МЧС обеспечивает доставку и сопровождение грузов. Планируется, что белорусская помощь прибудет во Львов сегодня", - говорится в сообщении.