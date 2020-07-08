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Белоруссия направила Украине гуманитарную помощь в связи с наводнением
Белоруссия направила Украине гуманитарную помощь в связи с наводнением, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:54
мид украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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мид украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мвд украины, львов, белоруссия, украина, в мире

Белоруссия направила Украине гуманитарную помощь в связи с наводнением

09:54 08.07.2020
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© REUTERS / Ukrainian Interior Ministry Press ServiceНаводнение в Ивано-Франковской области Украины
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
© REUTERS / Ukrainian Interior Ministry Press Service
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины. Архивное фото
МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Белоруссия направила Украине гуманитарную помощь в связи с наводнением, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.
МВД Украины 22 июня ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Кабмин Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.
"По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром", - говорится в сообщении белорусского МЧС.
В ведомстве отметили, что по просьбе украинской стороны Белоруссия направила в затронутые наводнением районы две электростанции, мотопомпы, палатки, более 1,5 тысячи пожарных рукавов, а также защитные комплекты для ликвидации последствий ЧС. Общая масса груза - 30 тонн.
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"МЧС обеспечивает доставку и сопровождение грузов. Планируется, что белорусская помощь прибудет во Львов сегодня", - говорится в сообщении.
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МИД УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МВД УкраиныЛьвовБелоруссияУкраинаВ мире
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