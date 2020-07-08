В Воронеже четыре человека пострадали при столкновении двух катеров

"В результате столкновения погибших нет, пострадало четыре человека (мужчина, 1966 года рождения; мужчина, 1964 года рождения; женщина, 1980 года рождения; женщина, 1986 года рождения). Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Воронежа", - говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, катера были отбуксированы на стоянку государственной инспекции по маломерным судам. Материалы о происшествии переданы в правоохранительные органы.

"Предварительно установлено, что судовладелец одного из столкнувшихся катеров передал управление лицу, у которого отсутствует право на управление маломерными судами. Другой судоводитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении прокуратуры.

По ее данным, водитель одного из катеров и его владелец привлечены к административной ответственности по статье КоАП "управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном или передача управления судном лицу, не имеющему такого права" и оштрафованы на 30 тысяч рублей.