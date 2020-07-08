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В Воронеже четыре человека пострадали при столкновении двух катеров
Четыре человека пострадали в результате столкновения двух катеров в акватории воронежского водохранилища, сообщил в среду журналистам представитель главного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия

В Воронеже четыре человека пострадали при столкновении двух катеров

09:50 08.07.2020 (обновлено: 10:11 08.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКатер
Катер
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Катер. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения двух катеров в акватории воронежского водохранилища, сообщил в среду журналистам представитель главного управления МЧС России по Воронежской области.
Информация о столкновении двух маломерных судов поступила спасателям в 21.20 мск вторника, 7 июля.
"В результате столкновения погибших нет, пострадало четыре человека (мужчина, 1966 года рождения; мужчина, 1964 года рождения; женщина, 1980 года рождения; женщина, 1986 года рождения). Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Воронежа", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, катера были отбуксированы на стоянку государственной инспекции по маломерным судам. Материалы о происшествии переданы в правоохранительные органы.
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Воронежская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения маломерных судов.
"Предварительно установлено, что судовладелец одного из столкнувшихся катеров передал управление лицу, у которого отсутствует право на управление маломерными судами. Другой судоводитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении прокуратуры.
По ее данным, водитель одного из катеров и его владелец привлечены к административной ответственности по статье КоАП "управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном или передача управления судном лицу, не имеющему такого права" и оштрафованы на 30 тысяч рублей.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьПроисшествия
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