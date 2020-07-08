https://ria.ru/20200708/1574040027.html
В Воронеже четыре человека пострадали при столкновении двух катеров
Четыре человека пострадали в результате столкновения двух катеров в акватории воронежского водохранилища, сообщил в среду журналистам представитель главного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:50
2020-07-08T10:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
происшествия
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воронежская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости.
Четыре человека пострадали в результате столкновения двух катеров в акватории воронежского водохранилища, сообщил в среду журналистам представитель главного управления МЧС
России по Воронежской области
.
Информация о столкновении двух маломерных судов поступила спасателям в 21.20 мск вторника, 7 июля.
"В результате столкновения погибших нет, пострадало четыре человека (мужчина, 1966 года рождения; мужчина, 1964 года рождения; женщина, 1980 года рождения; женщина, 1986 года рождения). Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Воронежа", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, катера были отбуксированы на стоянку государственной инспекции по маломерным судам. Материалы о происшествии переданы в правоохранительные органы.
Воронежская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения маломерных судов.
"Предварительно установлено, что судовладелец одного из столкнувшихся катеров передал управление лицу, у которого отсутствует право на управление маломерными судами. Другой судоводитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении прокуратуры.
По ее данным, водитель одного из катеров и его владелец привлечены к административной ответственности по статье КоАП "управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном или передача управления судном лицу, не имеющему такого права" и оштрафованы на 30 тысяч рублей.