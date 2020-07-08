https://ria.ru/20200708/1574039941.html
В Грузии выявили пять новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 963, выздоровели еще трое, сообщается на специальном правительственном сайте РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:49
2020-07-08T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_90913b18dc871b3181be5748baf0d7df.jpg
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_90913b18dc871b3181be5748baf0d7df.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_316:0:3047:2048_1400x0_80_0_0_fa08be0e51c50c5050978f7231d52837.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_657:0:2705:2048_1400x0_80_0_0_5abc1fe91f3f8487c3eb2e4bb795a283.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, грузия, в мире