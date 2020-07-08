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Распространение нового коронавируса
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В Грузии выявили пять новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 963, выздоровели еще трое, сообщается на специальном правительственном сайте РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии выявили пять новых случаев COVID-19

09:49 08.07.2020
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© Sputnik / СтрингерВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Вид на Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 963, выздоровели еще трое, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 963, выздоровели 841 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 3903 человек, под наблюдением в стационарах - 202 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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