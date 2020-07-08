Во Владивостоке провели проверку после взрыва баллона на судоверфи

"Представители поставщика газового баллона, который взорвался при проведении работ, пытались обвинить в происшествии пострадавших сотрудников. Комиссия по расследованию настояла на независимой экспертизе, которую оплатил работодатель. Ее результаты показали, что баллон поступил на предприятие в неисправном состоянии. Теперь ответственность за тяжелый несчастный случай на производстве будет нести поставщик", - рассказал технический инспектор труда ФППК Валерий Онисенков, чьи слова приводятся в сообщении.