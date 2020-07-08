Во Владивостоке провели проверку после взрыва баллона на судоверфи

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Проверка после взрыва газового баллона на судоверфи "Восточная верфь" во Владивостоке, где пострадали три человека, показала, что он был неисправен, и теперь ответственность будет нести поставщик, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
В мае на территории АО "Восточная верфь" при производстве сварочных работ произошел взрыв газового баллона, ожоги получили три человека. Следователи начали проверку.
Федерация отмечает, что комиссия завершила расследование группового тяжелого несчастного случая.
"Представители поставщика газового баллона, который взорвался при проведении работ, пытались обвинить в происшествии пострадавших сотрудников. Комиссия по расследованию настояла на независимой экспертизе, которую оплатил работодатель. Ее результаты показали, что баллон поступил на предприятие в неисправном состоянии. Теперь ответственность за тяжелый несчастный случай на производстве будет нести поставщик", - рассказал технический инспектор труда ФППК Валерий Онисенков, чьи слова приводятся в сообщении.
АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для береговой охраны пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.