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Во Владивостоке провели проверку после взрыва баллона на судоверфи
Проверка после взрыва газового баллона на судоверфи "Восточная верфь" во Владивостоке, где пострадали три человека, показала, что он был неисправен, и теперь... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:43
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
восточная верфь
владивосток
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), восточная верфь, владивосток, происшествия

Во Владивостоке провели проверку после взрыва баллона на судоверфи

09:43 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПорт во Владивостоке
Порт во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Порт во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Проверка после взрыва газового баллона на судоверфи "Восточная верфь" во Владивостоке, где пострадали три человека, показала, что он был неисправен, и теперь ответственность будет нести поставщик, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
В мае на территории АО "Восточная верфь" при производстве сварочных работ произошел взрыв газового баллона, ожоги получили три человека. Следователи начали проверку.
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Федерация отмечает, что комиссия завершила расследование группового тяжелого несчастного случая.
"Представители поставщика газового баллона, который взорвался при проведении работ, пытались обвинить в происшествии пострадавших сотрудников. Комиссия по расследованию настояла на независимой экспертизе, которую оплатил работодатель. Ее результаты показали, что баллон поступил на предприятие в неисправном состоянии. Теперь ответственность за тяжелый несчастный случай на производстве будет нести поставщик", - рассказал технический инспектор труда ФППК Валерий Онисенков, чьи слова приводятся в сообщении.
АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для береговой охраны пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Восточная верфьВладивостокПроисшествия
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