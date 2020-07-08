https://ria.ru/20200708/1574039594.html
Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО
Квадратные арбузы, гибрид картофеля с помидором и даже гибрид человека с растением. На что способны современные селекция и генетика? Можно ли создать "идеальное" растение, которое будет неприхотливо, устойчиво к заболеваниям, с большими и вкусными плодами? И почему с ГМО всё не так однозначно? Объясняет доктор биологических наук Алишер Тураев.
2020-07-08T12:00
2020-07-08T12:00
подкаст
как вы это делаете?!
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Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО
Квадратные арбузы, гибрид картофеля с помидором и даже гибрид человека с растением. На что способны современные селекция и генетика? Можно ли создать "идеальное" растение, которое будет неприхотливо, устойчиво к заболеваниям, с большими и вкусными плодами? И почему с ГМО всё не так однозначно? Объясняет доктор биологических наук Алишер Тураев.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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подкаст, аудио
Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО
Квадратные арбузы, гибрид картофеля с помидором и даже гибрид человека с растением. На что способны современные селекция и генетика? Можно ли создать "идеальное" растение, которое будет неприхотливо, устойчиво к заболеваниям, с большими и вкусными плодами? И почему с ГМО всё не так однозначно? Объясняет доктор биологических наук Алишер Тураев.
Можно вывести любое растение, на которое хватит фантазии? А создать сорняк специально? Могут ли растения, подобно людям и животным реагировать на внешние раздражители и вести себя разумно? И о чем, по его мнению, мечтают все современные биологи?
Отвечает профессор генетики и селекции растений Алишер Тураев:
01:30 "Незнайка на луне": можно ли вывести вкусные, полезные и большие растения
04:20 Самые пушистые и добрые волки стали собаками: с чего начиналась селекция
06:20 От визуального отбора до замены генов. На что способна современная генетика
11:00 Вес плода обратно пропорционален устойчивости к болезням? Можно ли создать идеальное растение?
14:00 "Говорить "я за ГМО" или "я против ГМО" может только несерьезный человек". В чём всё-таки подвох?
19:00 Можно ли специально создать вредные растения?
22:00 А "оружие" против сорняков?
24:00 Возможно ли восстановить исчезнувшие растения?
26:30 У растений тоже поднимается температура: могут ли они на нас реагировать?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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