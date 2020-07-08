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Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения зафиксировала пропавшую в понедельник на Сахалине восьмилетнюю Викторию Теплякову, информирует в среду региональный СУСК РФ. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:41
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
новоалександровск
происшествия
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южно-сахалинск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, новоалександровск, происшествия

Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения

09:41 08.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Камера видеонаблюдения зафиксировала пропавшую в понедельник на Сахалине восьмилетнюю Викторию Теплякову, информирует в среду региональный СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что ведомство возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения восьмилетней девочки в Южно-Сахалинске, чтобы выяснить все обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетней жительницы планировочного района Новоалександровск. Она ушла из дому в понедельник, ее местонахождение до сих пор неизвестно.
"В ходе расследования уголовного дела с камеры наружного наблюдения одного из зданий, расположенного в пл./р Ново-Александровск, изъята видеозапись, зафиксировавшая изображение пропавшей малолетней девочки", - говорится в пресс-релизе СУСК.
Следствие просит жителей Сахалинской области в случае опознания ребенка сообщить информацию, которая может способствовать установлению местонахождения девочки. Кроме того, следственные органы просят водителей, находившихся в период с 13.00 до полуночи 6 июля на территории планировочных районов Луговое, Новоалександровск, Долинска, а также на автодороге сообщением Южно-Сахалинск — Долинск и располагающих видеорегистраторами, просмотреть их - вдруг на записи окажется девочка без сопровождения родителей, внешне схожая с Викторией.
Автомобиль Следственного комитета РФ
7 июля, 13:25
На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки
Как рассказала РИА Новости руководитель поискового отряда "Сова" Евгения Пучкова, в поисках девочки участвуют ежедневно от 100 до 400 волонтеров. Это - кроме сотрудников МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и администрации Южно-Сахалинска.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскНовоалександровскПроисшествия
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