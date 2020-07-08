Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения

"В ходе расследования уголовного дела с камеры наружного наблюдения одного из зданий, расположенного в пл./р Ново-Александровск, изъята видеозапись, зафиксировавшая изображение пропавшей малолетней девочки", - говорится в пресс-релизе СУСК.