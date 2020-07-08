Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Камера видеонаблюдения зафиксировала пропавшую в понедельник на Сахалине восьмилетнюю Викторию Теплякову, информирует в среду региональный СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что ведомство возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения восьмилетней девочки в Южно-Сахалинске, чтобы выяснить все обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетней жительницы планировочного района Новоалександровск. Она ушла из дому в понедельник, ее местонахождение до сих пор неизвестно.
"В ходе расследования уголовного дела с камеры наружного наблюдения одного из зданий, расположенного в пл./р Ново-Александровск, изъята видеозапись, зафиксировавшая изображение пропавшей малолетней девочки", - говорится в пресс-релизе СУСК.
Следствие просит жителей Сахалинской области в случае опознания ребенка сообщить информацию, которая может способствовать установлению местонахождения девочки. Кроме того, следственные органы просят водителей, находившихся в период с 13.00 до полуночи 6 июля на территории планировочных районов Луговое, Новоалександровск, Долинска, а также на автодороге сообщением Южно-Сахалинск — Долинск и располагающих видеорегистраторами, просмотреть их - вдруг на записи окажется девочка без сопровождения родителей, внешне схожая с Викторией.