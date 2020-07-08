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Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:45
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
ян гамачек
мвд чехии
роскосмос
нато
сша
в мире
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Вам то, Павлик Морозов, это как никому должно быть понятно. Предатель, он и в Африке предатель.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", ян гамачек, мвд чехии, роскосмос, нато, сша, в мире

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

09:45 08.07.2020
14024
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
"Без комментариев",— цитирует Гамачека местное издание Denik N.
Лефортовский суд в Москве арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября. Его подозревают в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. По словам защитника Сафронова, он подозревается в работе на чешские спецслужбы. Конечными получателями информации следователи считают США. По словам адвоката, за Сафроновым вели слежку.
Сафронов не признал вину. Во время допроса, как сообщил РИА Новости информированный источник, он от отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.
В Роскосмосе отметили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Как заявил руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко, Сафронов не был допущен к секретным сведениям.
Ранее Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант".
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задержание Сафронова не связано с журналисткой деятельностью.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
7 июля, 23:13
Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Ян ГамачекМВД ЧехииРоскосмосНАТОСШАВ мире
Популярные комментарии
Вам то, Павлик Морозов, это как никому должно быть понятно. Предатель, он и в Африке предатель.
8 июля, 10:55
nakιs Kamakιs
5000002
Хорошо хоть наркотики не подкинули.
8 июля, 10:18
Сергей Волкодав
21001225
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