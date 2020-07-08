Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
"Без комментариев",— цитирует Гамачека местное издание Denik N.
Лефортовский суд в Москве арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября. Его подозревают в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. По словам защитника Сафронова, он подозревается в работе на чешские спецслужбы. Конечными получателями информации следователи считают США. По словам адвоката, за Сафроновым вели слежку.
Сафронов не признал вину. Во время допроса, как сообщил РИА Новости информированный источник, он от отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.
В Роскосмосе отметили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Как заявил руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко, Сафронов не был допущен к секретным сведениям.
Ранее Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант".
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задержание Сафронова не связано с журналисткой деятельностью.