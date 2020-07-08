Правительство аннулировало ряд актов по контролю за медизделиями

"Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю за обращением медицинских изделий, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Так, в перечень аннулированных документов вошли отдельные пункты и разделы постановлений кабмина об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и обслуживанию медтехники, о противодействии обороту фальсифицированных изделий. А также 11 приказов министерства здравоохранения РФ, в том числе регулирующих комплектацию автомобильной аптечки и наборов для оказания медпомощи.