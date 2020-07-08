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Правительство аннулировало ряд актов по контролю за медизделиями
Правительство России аннулировало ряд актов по контролю за медицинскими изделиями, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:33
михаил мишустин
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РИА Новости
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353
60
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михаил мишустин, общество

Правительство аннулировало ряд актов по контролю за медизделиями

09:33 08.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России аннулировало ряд актов по контролю за медицинскими изделиями, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю за обращением медицинских изделий, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Так, в перечень аннулированных документов вошли отдельные пункты и разделы постановлений кабмина об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и обслуживанию медтехники, о противодействии обороту фальсифицированных изделий. А также 11 приказов министерства здравоохранения РФ, в том числе регулирующих комплектацию автомобильной аптечки и наборов для оказания медпомощи.
Подчеркивается, что аннулированные акты либо содержат устаревшие требования, либо их положения дублируются в действующем законодательстве РФ.
"Ревизия норм российского законодательства, которую правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, осуществляется в рамках механизма "регуляторной гильотины". Он предусматривает отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки в основных отраслях экономики", - добавляется в сообщении.
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