Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574039318.html
Талибы взяли на себя ответственность за две атаки в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за две атаки в Афганистане, в результате которых погибли шесть человек и 20 получили... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:32
кандагар (провинция)
газни (провинция)
афганистан
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587386_0:148:3115:1900_1400x0_80_0_0_2ad9dd3fbdf49de8a1330d204853fd80.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1573992637.html
кандагар (провинция)
газни (провинция)
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587386_0:148:3115:1900_1400x0_80_0_0_2ad9dd3fbdf49de8a1330d204853fd80.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587386_192:0:2923:2048_1400x0_80_0_0_7fd77773dd240650c894379954dffcc7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587386_534:0:2582:2048_1400x0_80_0_0_7a87d7df6abe8b76b16cc62270cee1fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кандагар (провинция), газни (провинция), афганистан, талибан

Талибы взяли на себя ответственность за две атаки в Афганистане

09:32 08.07.2020
626
© Фото : U.S. Army / Spc. Philip DiabВоеннослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд
© Фото : U.S. Army / Spc. Philip Diab
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за две атаки в Афганистане, в результате которых погибли шесть человек и 20 получили ранения, сообщает телеканал 1TV.
Первая атака произошла в среду утром, нападение было совершено на полицейский участок в провинции Кандагар на юге Афганистана. В результате, по меньшей мере три полицейских погибли, еще 20 получили ранения.
Вторая атака, как сообщает телеканал, произошла в среду утром в провинции Газни. Начальник полиции округа Дех Як и еще двое силовиков погибли.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
7 июля, 10:40
Должны определиться. Патрушев предположил, когда США уйдут из Афганистана
301010
Обсудить 0
Кандагар (провинция)Газни (провинция)АфганистанТалибан
Рекомендуем
Судно на подводных крыльях Комета в Ялте
Три человека утонули в Крыму за сутки
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения
Медицинские маски
Правительство аннулировало ряд актов по контролю за медизделиями
Военнослужащие афганской национальной армии
В Афганистане при нападении на участок погибли трое полицейских
Работа УМВД России
На Ямале в сельской местности пропала двухлетняя девочка
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине число случаев COVID-19 достигло 50 414
Видео с камер наблюдения: автобус с пассажирами падает с моста в Китае
В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21
Больничная палата
В Москве еще 1195 пациентов вылечились от COVID-19
Аэропорт Южно-Сахалинска
На Сахалине экстренно сел летевший из Приморья на Камчатку самолет
Порт во Владивостоке
Во Владивостоке провели проверку после взрыва баллона на судоверфи
Военные и полиция Нигерии
В Нигерии семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Суд в Киеве продлил на полгода срок расследования дела против Порошенко
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
Белоруссия направила Украине гуманитарную помощь в связи с наводнением
Вид на Тбилиси
В Грузии выявили пять новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния