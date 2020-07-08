https://ria.ru/20200708/1574039318.html
Талибы взяли на себя ответственность за две атаки в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за две атаки в Афганистане, в результате которых погибли шесть человек и 20 получили... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:32
2020-07-08T09:32
кандагар (провинция)
газни (провинция)
афганистан
талибан
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кандагар (провинция)
газни (провинция)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кандагар (провинция), газни (провинция), афганистан, талибан