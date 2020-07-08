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Суд в Киеве продлил на полгода срок расследования дела против Порошенко
Печерский районный суд Киева продлил на полгода срок досудебного расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко о назначении первого... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:25
сергей семочко
петр порошенко
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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сергей семочко, петр порошенко, киев, украина, в мире

Суд в Киеве продлил на полгода срок расследования дела против Порошенко

09:25 08.07.2020
344
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил на полгода срок досудебного расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко о назначении первого замглавы Службы внешней разведки, трансляция заседания велась на сайте "Судебная власть Украины".
Срок досудебного расследования по делу против Порошенко о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко истекал 10 июля. После этого правоохранители должны были передать дело на рассмотрение в суд или закрыть его. Прокуратура попросила продлить срок расследования на полгода.
"Ходатайство прокурора… удовлетворить", - заявила председательствующий судья Олеся Батрин.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
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В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
060021
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Сергей СемочкоПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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