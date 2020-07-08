https://ria.ru/20200708/1574039051.html
Суд в Киеве продлил на полгода срок расследования дела против Порошенко
Печерский районный суд Киева продлил на полгода срок досудебного расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко о назначении первого... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:25
2020-07-08T09:25
сергей семочко
петр порошенко
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200707/1574020903.html
1
киев
украина
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей семочко, петр порошенко, киев, украина, в мире