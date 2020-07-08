Более 160 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 8 июля состоит на лечении 161 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 161, подтверждённых с COVID – 161, с кислородной поддержкой – 123, на ИВЛ – 5", - написал он в Facebook.