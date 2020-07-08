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Более 160 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 160 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:23
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Более 160 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

09:23 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 160 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 8 июля состоит на лечении 161 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 161, подтверждённых с COVID – 161, с кислородной поддержкой – 123, на ИВЛ – 5", - написал он в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за сутки поступило 15 пациентов, выписаны 20.
"Вчера умер мужчина в возрасте 75 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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