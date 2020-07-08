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Вывозной рейс с 65 россиянами вылетел из Бамако в Тюмень
Более 60 россиян возвращаются на родину вывозным рейсом из Мали, сообщили в посольстве РФ в Мали и Нигере. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:22
москва
бамако
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, бамако, нигер, шереметьево (аэропорт), мали, в мире

Вывозной рейс с 65 россиянами вылетел из Бамако в Тюмень

09:22 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 60 россиян возвращаются на родину вывозным рейсом из Мали, сообщили в посольстве РФ в Мали и Нигере.

"В 22.31 по местному времени (01.31 мск 8 июля) из Бамако вылетел вывозной рейс UTA 9606 c 65 россиянами. Борт следует в Тюмень", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Пассажирский самолет в небе
7 июля, 17:27Распространение нового коронавируса
Более ста россиян вылетели чартерным рейсом из Оша в Новосибирск
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МоскваБамакоНигерШереметьево (аэропорт)МалиВ мире
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