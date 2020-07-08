Вывозной рейс с 65 россиянами вылетел из Бамако в Тюмень

"В 22.31 по местному времени (01.31 мск 8 июля) из Бамако вылетел вывозной рейс UTA 9606 c 65 россиянами. Борт следует в Тюмень", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.