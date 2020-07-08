В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Пациенты в возрасте от 18 до 85 лет оказались среди 43 жителей Пациенты в возрасте от 18 до 85 лет оказались среди 43 жителей Тамбовской области , у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила администрация региона.

"Из них: 21 мужчина, 22 женщины. Возраст заболевших - от 18 до 85 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5073, из них 1787 без клинических проявлений.

Выздоровели 3599 пациентов, среди них 1692 выписаны из стационара, 1907 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 25 человек.

На госпитализации сейчас находятся 399 человек, из них диагноз "пневмония" у 282 человек.

На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2856 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 1049.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.