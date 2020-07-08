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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574038881.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Пациенты в возрасте от 18 до 85 лет оказались среди 43 жителей Тамбовской области, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_062ef749dd263f13475c61f4940d29ef.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:20 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Пациенты в возрасте от 18 до 85 лет оказались среди 43 жителей Тамбовской области, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила администрация региона.
"Из них: 21 мужчина, 22 женщины. Возраст заболевших - от 18 до 85 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5073, из них 1787 без клинических проявлений.
Выздоровели 3599 пациентов, среди них 1692 выписаны из стационара, 1907 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 25 человек.
На госпитализации сейчас находятся 399 человек, из них диагноз "пневмония" у 282 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2856 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 1049.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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