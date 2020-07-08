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Религия и мировоззрение
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Эксперт: статус собора Святой Софии не является религиозным вопросом
Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле и его превращение из музея в мечеть не является религиозным вопросом и не касается отношений между христианами... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:13
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религия, михалис псилос, новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция, европа, стамбул, в мире

Эксперт: статус собора Святой Софии не является религиозным вопросом

09:13 08.07.2020
2499
CC BY-SA 4.0 / Nserrano / Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 4.0 / Nserrano /
Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АФИНЫ, 8 июл – РИА Новости. Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле и его превращение из музея в мечеть не является религиозным вопросом и не касается отношений между христианами и мусульманами, но он повлияет на отношения Турции с Грецией, с Европой и с Россией, и президенту Тайипу Эрдогану следует очень серьезно подумать, делать ли это, считает греческий эксперт, обозреватель, бывший руководитель Афинского информационного агентства АМНА Михалис Псилос.
Турецкий президент Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него. Высший административный суд Турции - Госсовет - 2 июля рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.
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"Я не считаю, что это вопрос отношений между православными и мусульманами. Я считаю, что это политическая игра Эрдогана. Он пытается поставить препятствия в отношения между христианами и мусульманами. Вопрос не имеет религиозного измерения. Он имеет измерение памятника всемирного наследия, который должен таким остаться", - сказал Псилос РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг Святой Софии.
По его мнению, это внутренняя политика Эрдогана с целью заполучить исламско-консервативное общество, которое за него голосует.
Псилос уверен, что превращение музея в мечеть "точно повредит" отношениям Греции и Турции. "Безусловно, нанесет вред. Такие совершаются движения, которые, по сути, наносят вред не только интересам страны, но в основном отрицательно влияют на эмоции, на общественное мнение. Я думаю, что такое изменение приведет к более враждебному, я бы сказал, направлению в общественном мнении Греции в отношении Турции. Потому что Святая София – памятник всемирного наследия и должен оставаться таким. Не знаю, как политики будут управляться с ситуацией, но, безусловно, на общественное мнение это повлияет очень негативно", - сказал Псилос.
Он напомнил, что Айя София включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Айя София стала музеем в 1935 году, 24 ноября, по решению тогдашнего президента Турции Кемаля Ататюрка. В 1982 году Турция подписала международную конвенцию ЮНЕСКО о культурном наследии, которое через три года было ратифицировано парламентом и которое предусматривает, что весь исторический район Стамбула принадлежит к культурному наследию ЮНЕСКО. На основе данных и статуса ЮНЕСКО не может быть изменен статус музея и этого памятника всемирного наследия никаким образом", - сказал Псилос.
Собор Святой Софии в Стамбуле
7 июля, 07:20Сказано в эфире
Собор Святой Софии может снова стать мечетью. Что происходит в Турции?Государственный совет Турции рассмотрел инициативу президента страны Реджепа Эрдогана о превращении собора Святой Софии из музея в мечеть. Финальное решение Госсовет огласит в течение двух недель. Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что возвращение храму прежнего статуса создает угрозу всей "христианской цивилизации".
По его мнению, заявления Эрдогана о планах превратить музей в мечеть связаны с внутриполитической ситуацией.
"К сожалению, Эрдоган после многих колебаний, и нынешнее не последнее, движется, как похоже, к превращению музея в мечеть. Не исключено, что это может быть провозглашено 15 июля, в четвертую годовщину попытки госпереворота, по двум основным причинам. Первая – он хочет удовлетворить своих избирателей. Эрдоган видит, что к сожалению для него турецкие избиратели отдалились, он проиграл муниципальные выборы в крупных городах. Он видит из опросов общественного мнения, что дела не идут хорошо, и, по сути, своим избирателям, которые являются в большинстве своем консервативными людьми и глубоко религиозными исламистами, дает кость, чтобы показать, что наконец превращает Айю Софию в мечеть, и получить их голоса", - сказал эксперт.
Псилос уверен, что такое развитие событий повлияет не только на отношения Греции и Турции, но и повлияет на отношения Турции и с Европой и с Россией.
"Я считаю, что Эрдогану следует подумать очень серьезно, делать ли этот - для меня неприемлемый – шаг, поскольку ему трудно будет избежать возможных санкций и возможных трудных ситуаций, которые, вероятно, потребуют и Европейский союз, и Россия", - сказал Псилос.
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Айя София была основана христианским императором Юстинианом и открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с середины 30-х годов прошлого века здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Планы изменить статус музея вызвали реакцию во многих страна мир.
В Кремле заявили, что считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением, в котором призвал турецкие власти оставить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея.
Государственная дума приняла обращение к Великому Нацсобранию Турции в связи с обсуждением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле, призвав предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может нанести поспешное изменение статуса.
Собор Святой Софии в Стамбуле
3 июля, 16:05
Собор Святой Софии в Стамбуле
1320006
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Религия и мировоззрениеРелигияМихалис ПсилосНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияЕвропаСтамбулВ мире
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