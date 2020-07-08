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В Крыму открыли первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков креветки
Первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков креветки Vannamei открыли в Крыму, сообщил вице-премьер крымского правительства, министр сельского хозяйства... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:13
европа
республика крым
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европа
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353
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европа, республика крым

В Крыму открыли первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков креветки

09:13 08.07.2020
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© Фото : пресс-служба Правительства Калужской областиКреветки на ферме "Русская креветка" в селе Коллонтай Малоярославецкого района
Креветки на ферме Русская креветка в селе Коллонтай Малоярославецкого района
© Фото : пресс-служба Правительства Калужской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков креветки Vannamei открыли в Крыму, сообщил вице-премьер крымского правительства, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
"В Крыму на базе сельхозкооператива "Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан" заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки Vannamei", - сказал Рюмшин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По его словам, на предприятии уже удалось вывести первые четыре миллиона мальков креветок. В планах этого года - запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды и инкубировать не менее 400 миллионов мальков ежегодно.
Министр подчеркнул, что благодаря инкубатору успешно реализуются программы импортозамещения и продуктовой безопасности.
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ЕвропаРеспублика Крым
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