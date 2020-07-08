В Крыму открыли первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков креветки

"В Крыму на базе сельхозкооператива "Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан" заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки Vannamei", - сказал Рюмшин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его словам, на предприятии уже удалось вывести первые четыре миллиона мальков креветок. В планах этого года - запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды и инкубировать не менее 400 миллионов мальков ежегодно.