В Москве еще шесть больниц вернулись к обычному режиму работы

"На этой неделе первых пациентов в плановом порядке приняли еще шесть стационаров города — больницы № 17, 51, 29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, № 1 имени Н.И. Пирогова, а также туберкулезная больница имени А.Е. Рабухина. Таким образом, 16 городских стационаров возобновили оказание плановой медицинской помощи. В больницы уже поступили на лечение более 12,8 тысячи горожан", — отметила Ракова, ее слова приводятся в сообщении.