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В Москве еще шесть больниц вернулись к обычному режиму работы
Еще шесть московских больниц возобновили плановый прием после перепрофилирования для госпитализации пациентов с COVID-19, теперь 16 городских стационаров... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:10
владимир демихов
алексей мухин
анастасия ракова
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общество
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РИА Новости
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353
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владимир демихов, алексей мухин, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще шесть больниц вернулись к обычному режиму работы

09:10 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
Автомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Еще шесть московских больниц возобновили плановый прием после перепрофилирования для госпитализации пациентов с COVID-19, теперь 16 городских стационаров вернулись к нормальному режиму работы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы № 31, имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, а также госпитали для ветеранов войн № 1, 2 и 3. В 16 перепрофилированных клиниках подготовлено почти девять тысяч коек.
"На этой неделе первых пациентов в плановом порядке приняли еще шесть стационаров города — больницы № 17, 51, 29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, № 1 имени Н.И. Пирогова, а также туберкулезная больница имени А.Е. Рабухина. Таким образом, 16 городских стационаров возобновили оказание плановой медицинской помощи. В больницы уже поступили на лечение более 12,8 тысячи горожан", — отметила Ракова, ее слова приводятся в сообщении.
Медицинские работники
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Отмечается, что плановая помощь доступна по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология и гинекология. Весь медицинский персонал стационаров прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, в дальнейшем сотрудники будут сдавать анализы на COVID-19 еженедельно.
"В ближайшее время к стандартному режиму работы вернутся еще несколько столичных клиник: больницы имени Виноградова, имени Юдина, имени Иноземцева, имени Боткина", — приводятся в материале слова Раковой.
Уточняется, что сейчас в них готовятся к плановому приему пациентов, внедряют временный стандарт работы и меры профилактики и снижения рисков распространения COVID-19. Койки в палатах устанавливают на увеличенном расстоянии, помещения дополнительно проветривают, а воздух в них обеззараживают.
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