В Хабаровском крае задержали подозреваемую в серии поджогов жилых домов

ХАБАРОВСК, 8 июл – РИА Новости. Полицейские задержали жительницу Полицейские задержали жительницу Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, которую подозревают в умышленном поджоге двух многоквартирных домов, возбуждено дело, сообщает УМВД по региону.

Полиция установила, что в апреле этого года подозреваемая подожгла многоквартирный деревянный дом в Николаевске-на-Амуре, он сгорел полностью. Пострадавших не было - деревянный барак был практически полностью расселен. Спустя месяц она подожгла многоквартирный дом, где проживал ее бывший муж. Жильцы вовремя заметили пламя и потушили его.

"Сотрудники полиции ОМВД России по Николаевскому району задержали 31-летнюю жительницу Николаевска-на-Амуре, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Общий ущерб превысил 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за различные преступления. При обыске по месту ее жительства обнаружена банка с керосином и спички.

"Женщина призналась в содеянном и рассказала, что в первом случае она подожгла дом, где была прописана, но не проживала. Так как строение было признано аварийным, злоумышленница решила, что таким способом она получит новое жилье. Во втором случае она хотела выяснить отношения с бывшим супругом", - говорится в сообщении.