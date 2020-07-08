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В Хабаровском крае задержали подозреваемую в серии поджогов жилых домов
Полицейские задержали жительницу Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, которую подозревают в умышленном поджоге двух многоквартирных домов, возбуждено дело,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:09
хабаровский край
николаевск-на-амуре
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хабаровский край, николаевск-на-амуре, происшествия

В Хабаровском крае задержали подозреваемую в серии поджогов жилых домов

09:09 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июл – РИА Новости. Полицейские задержали жительницу Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, которую подозревают в умышленном поджоге двух многоквартирных домов, возбуждено дело, сообщает УМВД по региону.
Полиция установила, что в апреле этого года подозреваемая подожгла многоквартирный деревянный дом в Николаевске-на-Амуре, он сгорел полностью. Пострадавших не было - деревянный барак был практически полностью расселен. Спустя месяц она подожгла многоквартирный дом, где проживал ее бывший муж. Жильцы вовремя заметили пламя и потушили его.
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"Сотрудники полиции ОМВД России по Николаевскому району задержали 31-летнюю жительницу Николаевска-на-Амуре, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Общий ущерб превысил 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за различные преступления. При обыске по месту ее жительства обнаружена банка с керосином и спички.
"Женщина призналась в содеянном и рассказала, что в первом случае она подожгла дом, где была прописана, но не проживала. Так как строение было признано аварийным, злоумышленница решила, что таким способом она получит новое жилье. Во втором случае она хотела выяснить отношения с бывшим супругом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", подозреваемая заключена под стражу. Максимальное наказание за это преступление - 5 лет лишения свободы.
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Хабаровский крайНиколаевск-на-АмуреПроисшествия
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